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إصابة شاب فلسطيني دهسا واعتقال 6 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال

09:57 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
إصابة شاب فلسطيني دهسا واعتقال 6 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال

الشرطة الأسرائلية-أرشيفية

رام الله – (أ ش أ):

أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري في مدينة رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد من الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوبهم، وجرى معالجة معظمهم ميدانيا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، كما فجرت تلك القوات أبواب أحد المحال التجارية ودمرت ماكينات نجارة تعود للمواطن خليل الطوخي.

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