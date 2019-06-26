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    مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود

    08:12 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود

    مجلس النواب الأمريكي

    واشنطن - (أش أ):

    وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة مساعدات إنسانية بقيمة 4.5 مليار دولار للمهاجرين على الحدود الجنوبية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بإصدار "فيتو" ضد هذا الإجراء.

    وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية ، اليوم (الأربعاء)، أن 230 نائبا في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وافقوا على الخطة مقابل معارضة 190 نائبا.

    وقالت النائبة نيتا لوي، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب إن القانون وضع ضمانات صارمة لاستخدام هذه الأموال للاحتياجات الإنسانية فقط، وليس لحملات الهجرة، والاحتجاز، والجدار الحدودي.

    في المقابل، وجه أعضاء من الحزب الجمهوري انتقادات للصيغة التي أقرها مجلس النواب. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إن الخطة لا تساعد سلطات إنفاذ القانون.

    وترفض إدارة ترامب هذا الإجراء من جانب مجلس النواب لأنها ترى أنه يعيق جهودها لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

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    مجلس النواب الأمريكي المهاجرين على الحدود دونالد ترامب مساعدات إنسانية

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