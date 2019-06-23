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    ​دبلوماسي رفيع المستوى من كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى روسيا

    09:03 ص الأحد 23 يونيو 2019
    ​دبلوماسي رفيع المستوى من كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى روسيا

    كوريا الشمالية

    موسكو -أ ش أ :

    بدأ نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ريم تشونج إيل اليوم الأحد زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق أربعة أيام.

    وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن رحلة الدبلوماسي الشمالي إلى روسيا هي الثانية له منذ ترقيته في نوفمبر الماضي لتولي شئون الملف الأوروبي وشئون روسيا داخل وزارة الخارجية.

    يُشار إلى أن ريم التقى بنظيرة الروسي ايجور مورجولوف في مارس الماضي؛ حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والجدول الزمني للاتصالات الدبلوماسية بينهما.

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    كوريا الشمالية روسيا زيارة رسمية ريم تشونج إيل

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