الجزائريون يحذرون مما وصفوه بـ"الجمعة الملغمة"

الجزائر- (د ب أ):

تعالت الأصوات اليوم الجمعة، المحذّرة في الجزائر ممّا وصفوه بـ"تلغيم الشّارع" بفتنة الجهوية ، معبّرين على أن الشّعب متلاحم بجميع مكوّناته.

وحمل الجزائريون في الجمعة الـ18 من عمر الحراك الشعبي، شعارات الوحدة، معتبرين خطاب رئيس أركان الجيش، احمد القايد صالح الأخيرة "مستفزّة" للأمازيج الذين يصرّون على حمل علم "الهوية" الأمازيجية ومنذ الـ22 فبراير.

كان رئيس اركان الجيش قد استنكر في خطابه أول أمس الأربعاء من رفع رايات غير العلم الوطني.

وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في مظاهرات جديدة للمطالبة برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأوّل نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، هذه الأسماء التي احتجّ الجزائريون على بقائها في الحكم رغم تأكيده على رفضه لهم.