  • عاجل:افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. أجواء وكواليس (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    الجزائريون يحذرون مما وصفوه بـ"الجمعة الملغمة"

    03:13 م الجمعة 21 يونيو 2019
    الجزائريون يحذرون مما وصفوه بـ"الجمعة الملغمة"

    احتجاجات الجزائر

    الجزائر- (د ب أ):

    تعالت الأصوات اليوم الجمعة، المحذّرة في الجزائر ممّا وصفوه بـ"تلغيم الشّارع" بفتنة الجهوية ، معبّرين على أن الشّعب متلاحم بجميع مكوّناته.

    وحمل الجزائريون في الجمعة الـ18 من عمر الحراك الشعبي، شعارات الوحدة، معتبرين خطاب رئيس أركان الجيش، احمد القايد صالح الأخيرة "مستفزّة" للأمازيج الذين يصرّون على حمل علم "الهوية" الأمازيجية ومنذ الـ22 فبراير.

    كان رئيس اركان الجيش قد استنكر في خطابه أول أمس الأربعاء من رفع رايات غير العلم الوطني.

    وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في مظاهرات جديدة للمطالبة برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأوّل نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، هذه الأسماء التي احتجّ الجزائريون على بقائها في الحكم رغم تأكيده على رفضه لهم.

    الجزائر احتجاجات الجزائر الجمعة الملغمة الحراك الشعبي احمد القايد صالح

    الخبر التالى:

    ايران تعلن المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي تبدأ في 7 يوليو المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان