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    حريق كبير بمصفاة نفط في فيلادلفيا الأمريكية

    01:56 م الجمعة 21 يونيو 2019
    حريق كبير بمصفاة نفط في فيلادلفيا الأمريكية

    حريق كبير بمصفاة نفط في فيلادلفيا

    واشنطن- (أ ش أ):

    أعلن جهاز الإطفاء في فيلادلفيا اليوم، الجمعة، أن حريقا كبيرا اندلع في المصفاة التابعة لشركة فيلادلفيا إنيرجي سولوشنز.

    وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن سكانا أبلغوا عن وقوع عدة انفجارات في المكان، وشعر بها قاطنو مناطق ساوث جيرزي، ومقاطعة ديلاوير، وبنسلفانيا، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

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