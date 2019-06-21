حريق كبير بمصفاة نفط في فيلادلفيا الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن جهاز الإطفاء في فيلادلفيا اليوم، الجمعة، أن حريقا كبيرا اندلع في المصفاة التابعة لشركة فيلادلفيا إنيرجي سولوشنز.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن سكانا أبلغوا عن وقوع عدة انفجارات في المكان، وشعر بها قاطنو مناطق ساوث جيرزي، ومقاطعة ديلاوير، وبنسلفانيا، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.