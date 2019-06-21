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    قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مسجدا شرقي بغداد

    01:52 م الجمعة 21 يونيو 2019
    قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مسجدا شرقي بغداد

    تفجير انتحاري - صورة ارشيفية

    بغداد- (أ ش أ):

    أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بتفجير حزام ناسف داخل مسجد في منطقة البلديات شرقي بغداد .

    وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن انفجارا بحزام ناسف استهدف، ظهر اليوم، حسينية الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مبينا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث.

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