تقرير: روسيا تسحب مستشارين دفاعيين رئيسيين من فنزويلا

موسكو (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن مجمع صناعات الدفاع الروسية "روستيك"، خفض عدد المستشارين الدفاعيين في فنزويلا من ألف مستشار إلى بضع عشرات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، إن هذا الانسحاب جاء بشكل تدريجي وتصاعدت وتيرته على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم وجود عقود جديدة وعدم وجود اموال كافية لدى إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للاستمرار في الدفع مقابل الخدمات المرتبطة بالعقود السابقة.

ومن المتوقع، حسب التقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج، أن تتوقف أيضا بعض الخطط، بما في ذلك إنشاء مصنع كلاشنيكوف.

وتعرضت فنزويلا لأزمة اقتصادية وسياسية كبيرة تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو، والذي فاز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت قبل عام وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة. وفر أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي من البلاد وسط حالة من التضخم الشديد وعجز في السلع.

واعلنت المعارضة الفنزويلية الأربعاء الماضي فشلها في التوصل لاتفاق مع ممثلي الحكومة في المحادثات التي توسطت فيها النرويج.

واعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا واعلن عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على عدد من الاشخاص والشركات المرتبطة بالرئيس مادورو.