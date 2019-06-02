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    إسرائيل تعترف بشن غارات على سوريا

    09:20 ص الأحد 02 يونيو 2019
    إسرائيل تعترف بشن غارات على سوريا

    بنيامين نتنياهو

    تل أبيب (د ب أ)

    أقر رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل هي من نفذت الغارات التي استهدفت مواقع في سوريا خلال الساعات الماضية.

    وكتب على حسابه على موقع "فيسبوك" :"أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سورية على الجولان وأوعزت لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة"

    وحذر من أنه سيتم الرد "بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا".

    من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف عدد من الأهداف العسكرية في سوريا"ردا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت".

    وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الغارات استهدفت مناطق تتواجد بها مواقع وتمركزات ومستودعات لإيران وحزب الله ضمن قطاعات عسكرية تابعة لقوات النظام.

    وأعلنت الحكومة السورية مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين في القصف الإسرائيلي على دمشق والقنيطرة. كما أعلنت أنها تصدت لبعض الصواريخ المعادية.

    بنيامين نتنياهو غارات جوية سوريا إسرائيل

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