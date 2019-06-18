اليوم.. ترامب يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ترشحه لولاية ثانية مدتها 4 أعوام خلال تجمع في فلوريدا.

واختارت حملة ترامب لإعادة انتخابه في 2020، مركز أمواي الذي يتسع لـ20 ألف مقعد، في وسط الولاية من أجل الإعلان عن ذلك.

وروّج ترامب لذلك التجمع في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، مدعيًا أنه كان هناك طلبًا كبيرًا على التذاكر.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الاثنين قال فيها: "سيكون هناك تجمع كبير في أورلاندو بفلوريدا ليل غد، ستكون هناك أرقام قياسية على ما يبدو"، وأضاف: "نحن نبني شاشات عرض كبيرة في الخارج للاعتناء بالجميع".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.