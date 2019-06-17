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إقالة رئيس الاستخبارات الباكستاني عقب 8 أشهر من تعيينه

08:27 ص الإثنين 17 يونيو 2019
إقالة رئيس الاستخبارات الباكستاني عقب 8 أشهر من تعيينه

أرشيفية

إسلام آباد (أ ش أ):

قال بيان للمكتب الصحفي للجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، إن اللفتنانت جنرال فائز حميد المسؤول الكبير في الجهاز عُين مديرًا عامًا للاستخبارات خلفًا لرئيسه الحالي اللفتنانت جنرال عاصم منير، الذي تولى المنصب لمدة 8 أشهر فقط.

وذكرت صحيفة دون الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، أنه ربما كانت مهمة الجنرال منير لمدة 8 أشهر كرئيس لجهاز الاستخبارات الباكستانية من بين أقصر الفترات التي خدمت هذا المنصب.​

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الجيش الباكستاني رئيس الاستخبارات الباكستاني فائز حميد عاصم منير

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