أكثر الكلمات إنتشاراً

تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جواتيمالا

09:40 م الأحد 16 يونيو 2019
انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جواتيمالا

انتخابات

جواتيمالا سيتي (أ ش أ)

توجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 19 مرشحًا لهذا المنصب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن التصدي لقضايا البطالة والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة تتصدر قائمة برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر إجراء جولة ثانية منها في أغسطس المقبل حال عدم حصول أي من المرشحين على اكثر من 50% من الأصوات.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الناخبين سيختارون أيضًا نائبًا لرئيس البلاد علاوة على ممثلي الكونجرس والعمد، مشيرة إلى أن قضية الهجرة لم تدرج في برامج المرشحين رغم أن 1% من إجمالى سكان جواتيمالا (البالغ عددهم 16 مليون نسمة) هاجروا للخارج خلال العام الجاري.

هذا المحتوى من

انتخابات جواتيمالا انتخابات قضايا البطالة والفساد الانتخابات الرئاسية جواتيمالا

الخبر التالى:

الجيش الليبي يرفض مبادرة السراج ويؤكد: انتهى وقت الحديث عن الحلول السياسية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان