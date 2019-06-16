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مليونا متظاهر في هونج كونج اعتراضًا على مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

06:53 م الأحد 16 يونيو 2019
مليونا متظاهر في هونج كونج اعتراضًا على مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

مليونا متظاهر في هونج كونج

هونج كونج (د ب أ)

خرج نحو مليوني شخص إلى شوارع هونج كونج، احتجاجا على مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، المثير للجدل، في احتجاج ضخم على نحو قياسي اليوم الأحد، حسبما أفاد المنظمون، وهو أكبر احتجاج منذ عودة المدينة إلى الحكم الصيني عام 1997.

وأعلن جيمي شام، من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، المنظمة للاحتجاجات، ذلك الرقم اليوم الأحد، بينما ظل آلاف الأشخاص يحتجون في شوارع هونج كونج.

وهذا الرقم أكبر من عدد متظاهري يوم الأحد الماضي، عندما تظاهر ما يقدر بمليون شخص ضد مشروع القانون ، وفقًا للمنظمين ، على الرغم من أن تقديرات الشرطة قدرت أقصى عدد للمشاركين بـ 240 ألفا.

كما دعت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان يوم الأحد إلى إضراب يوم الاثنين إذا لم يتم سحب مشروع القانون بشكل دائم، على الرغم من أن الرئيسة التنفيذية كاري لام علقته في وقت سابق.

هونج كونج مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين الصين حقوق الإنسان

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