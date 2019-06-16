نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان: يجب إيجاد حل "الآن"

القاهرة - مصراوي:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة كفاءات تشمل جميع أطياف الشعب السوداني.

وقال حميدتي لدى مخاطبته "لقاء أهل السودان لدعم المجلس العسكري وحماية الثورة"، إن المجلس الانتقالي جاهز لتشكيل حكومة تكنوقراط في أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع "رسالتنا هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية في البلاد".

وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية. واستطرد "يجب ايجاد حل الآن، لأن البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك".

وأضاف مخاطبا زعماء الإدارات الأهلية في السودان: "لا نريد للثورة أن تنحرف عن مسارها، و(نريد) أن تكون وطنية بعيدا عن المصالح، علينا الاستفادة من الدروس التي حصلت حولنا ومهمتنا الأساسية هي أمن السودان".

وبشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش، أكد "أن الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة كولومبيا" المجاورة لساحة الاعتصام، لافتا إلى أن فض الاعتصام هو "فخ نٌصب والمقصود به قوات الدعم السريع".

وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمحاسبة المتورطين في الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام، مشدد "لن نخذل الشعب السوداني فيما يخص فض الاعتصام والمخطئ سيحاسب".