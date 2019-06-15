الصومال: لا إصابات في هجوم سيارة مفخخة قرب البرلمان

مقديشو (د ب أ)

أكدت الشرطة الصومالية القبض على مشتبه به إثر هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو اليوم السبت.

وقالت زكية حسين نائب قائد الشرطة، إنه لم يصب أحد في الهجوم.

كانت سيارة بها عبوة ناسفة بدائية الصنع قد انفجرت عند تقاطع طريق قرب البرلمان.

وقالت زكية حسين في بيان "لم تقع إصابات نتيجة الانفجار".

وأضافت أن قنبلة أخرى انفجرت بالقرب من تقاطع آخر، ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم، وهو الأحدث في العاصمة المضطربة مقديشو.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين الأخيرين في مقديشو، لكن جماعة الشباب التي تقاتل للإطاحة بالحكومة، عادة ما تنفذ مثل هذه الهجمات المميتة في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه مقديشو حالة تأهب قصوى حيث أغلقت قوات الشرطة الطرق الرئيسية في العاصمة لمنع هجمات محتملة من قبل المتشددين.

كان الجيش الوطني الصومالي بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، قام بطرد مقاتلي الشباب من مقديشو ، لكن الجماعة الإرهابية لا تزال قادرة على شن هجمات ، واستهداف المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم والأماكن العامة.