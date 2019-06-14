ظريف: مزاعم أمريكا بشأن انفجار الناقلتين جزء من دبلوماسية التخريب

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن المزاعم الأمريكية ضد إيران بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في بحر عُمان تأتي في إطار "دبلوماسية التخريب" التي يتبناها فريق (ب).

جاء ذلك في تغريدة لظريف على على تويتر ردا على اتهام وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لايران بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال ظريف "أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تماما أن الفريق (ب) الذي يضم بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتنياهو ينتقل للخطة البديلة وهي دبلوماسية التخريب بما فيها اجراءات شينزو ابي واخفاء الارهاب الاقتصادي ضد ايران".

وبحسب ظريف فان الفريق (ب) مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

واكد وزير الخارجية الايراني: "إنني حذرت قبل اشهر بشان هذا السيناريو ..انا لا اتوقع المستقبل لكن اعرف من اين ياتي تفكير الفريق (ب)".

كان ظريف قد صرح أمس الخميس إن تزامن الهجومين على الناقلتين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران مثير للشبهات.

يذكر أن ناقلتي نفط ،واحدة تابعة شركة شحن نرويجية مسجلة في جزر مارشال،والاخرى مسجلة في سنغافورة تعرضتا لهجمات في خليج عُمان امس الخميس .

كان مسؤول أمريكي،لم يتم تسميته ،قد رجح وقوف إيران وراء العمليات التخريبية، التي استهدفت 4 ناقلات للنفط قرب مياه الإمارات الشهر الماضي ،بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

يشار إلى منطقة الخليج تشهد تصعيدا بين ايران والولايات المتحدة بعدما شددت الاخيرة العقوبات ضد الأولى وبصفة خاصة صادرات النفط ،مما دفع طهران إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية . وردا على ذلك دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.