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    وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

    07:28 م الخميس 13 يونيو 2019
    وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

    وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

    الكويت - نيويورك - (أ ش أ)

    أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

    وقال الشيخ صباح الخالد - في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى بين مجلس الأمن، والجامعة العربية، بنيويورك - إن الاستهداف يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية، وتقوض من أمن الطاقة في العالم، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

    وجدد في هذا الصدد دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة؛ للحيلولة دون المزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

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    Asha
    صباح خالد الحمد الصباح الخارجية الكويتية الكويت خليج عمان ناقلة نفط هجمات ناقلات النفط

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