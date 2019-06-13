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    أبو الغيط يدين استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار أبها بالسعودية

    02:36 م الخميس 13 يونيو 2019
    أبو الغيط يدين استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار أبها بالسعودية

    أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

    القاهرة - أ ش أ

    أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد ملموس من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

    وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ، اليوم الخميس، بأن "أبو الغيط" حرص على التأكيد أيضا في هذا الإطار على الرفض التام لأية محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو بما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، إضافة لرفضه في ذات الوقت لمحاولات ميليشيات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أحمد أبو الغيط الحوثيين السعودية جامعة الدول العربية
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