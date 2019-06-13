  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    أحكام بحق حوالى ألف شخص إثر تظاهرات تلت الانتخابات في كازاخستان

    01:48 م الخميس 13 يونيو 2019
    أحكام بحق حوالى ألف شخص إثر تظاهرات تلت الانتخابات في كازاخستان

    الرئيس الكازاخستاني المنتخب قاسم جومارت توكاييف مت

    (أ ف ب):

    أعلن القضاء الكازاخستاني الخميس اصدار أحكام وعقوبات بحق نحو ألف شخص بينهم حوالى 650 حكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة بعد التظاهرات المتكررة التي نظمت منذ الانتخابات الرئاسية الاحد الماضي.

    وقالت النيابة العامة في بيان "بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة وعدم احترام تعليمات الشرطة، أدين 957 شخصا بينهم 670 وضعوا قيد الحجز الاحتياطي و115 حكم عليهم بدفع غرامات و172 تلقوا انذارا".

    وأوضح البيان أن 311 شخصا أفرج عنهم وان 180 أخرين "لا يزالون في مراكز اعتقال خاصة" بدون توضيح ما إذا كانت صدرت بحقهم أحكام أم لا.

    وأدى قاسم جومارت توكاييف الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الاحد بنسبة 70% من الاصوات. لكن التظاهرات توالت منذ ذلك الحين احتجاجا على انتخابه.

    واعتقل نحو مئة متظاهر الاربعاء في الماتي، أكبر مدن البلاد، حيث كان أوقف نحو مئة شخص آخرين الاحد خلال أكبر تظاهرات يشهدها هذا البلد في آسيا الوسطى منذ ثلاث سنوات.

    ونظمت هذه التظاهرات بدعوة من أشد معارض للنظام، المصرفي السابق المقيم في المنفى مختار أبليازوف.

    واختتمت الانتخابات عملية انتقالية نظمت بدقة منذ الاستقالة المفاجئة للرئيس نور سلطان نزارباييف في مارس الماضي، بعدما قاد بلا منازع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.

    وقال مراقبو منظمة التعاون والأمن في أوروبا الإثنين إن الانتخابات "لم تحترم بشكل كاف المعايير الديموقراطية وتخللها اعتقال متظاهرين سلميين وشابتها مخالفات واسعة يوم الانتخابات".

    هذا المحتوى من

    كازاخستان الانتخابات الرئاسية تظاهرات غير مرخصة اليمين

    الخبر التالى:

    جدة توضح حقيقة افتتاح أول "ملهى ليلي" في السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان