الحريري يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي في السعودية

بيروت - ( د ب أ )

أدان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية وأدى إلى إصابة 26 مدنيا .

وأدان الحريري بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي " الاعتداء الآثم الذي تعرض له مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية اليوم، وأسفر عن إصابة 26 مدنيا بجروح".

وقال الرئيس الحريري "إن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية، يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق".

وأضاف " إننا إذ نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعبا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية" قد أطلقت صباح اليوم الأربعاء صاروخاً سقط في مطار أبها السعودي، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة.