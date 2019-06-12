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    مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف استقرارها

    01:59 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف استقرارها

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (مصراوي):

    أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة ٢٦ شخصًا من جنسيات مختلفة.

    وأكدت مصر "وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية".

    وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية. كما دعا البيان المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

    وزارة الخارجية المصرية السعودية الحوثيين مطار أبها اليمن
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