أهم التصريحات في 24 ساعة: عودة الإنترنت في السودان يهدد الأمن القومي
القاهرة – مصراوي:
قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي إن خدمة الإنترنت لن تعود حاليًا للبلاد لأنها تهدد الأمن القومي، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى رسالة رائعة من زعيم كوريا الشمالية، وأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الأولوية في علاقات لبنان تكون للأشقاء العرب.
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