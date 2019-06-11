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    القوات الأفغانية تحرر 47 سجينا من سجنين تابعين لطالبان بشمال أفغانستان

    01:54 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    القوات الأفغانية تحرر 47 سجينا من سجنين تابعين لطالبان بشمال أفغانستان

    القوات الأفغانية - أرشيفية

    كابول - (د ب أ):

    قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن قوات الكوماندوز الأفغانية حررت 47 سجينا من سجنين تابعين لحركة طالبان بإقليمي باجلات وقندوز.

    وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية زبير عريف إنه خلال مهمة الإنقاذ التي جرت في منطقة باجلان- أي ماركازي في إقليم باغلان ، تم تحرير 34 شخصا، بينهم أفراد من القوات الأفغانية ومدنيون.

    ويقول مسؤولون إن مسلحي طالبان يسيطرون على مناطق واسعة من المنطقة، على الرغم من أن مركز المنطقة ومركز قيادة الشرطة مازالا يخضعان لسيطرة الحكومة.

    وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه في نفس الوقت، جرى الإفراج عن 13 سجينا من سجن آخر تابع لطالبان في منطقة اكتاش في إقليم قندوز.

    وتسيطر حركة طالبان على المنطقة منذ أربعة أعوام، وفقا لما قاله أمين الله ايدين العضو بمجلس الإقليم. وأضاف العضو أن العمليات العسكرية القليلة التي نفذتها القوات الأفغانية لاستعادة السيطرة على المنطقة باءت بالفشل.

    كان الرئيس أشرف غني أمر في الأسبوع الماضي بالإفراج عن 887 سجينا غالبيتهم من مقاتلي طالبان كبادرة حسن نوايا.

    وقالت قناة تولونيوز إنه من المقرر الإفراج عن 130 شخصا آخرين اليوم.

    القوات الأفغانية أفغانستان حركة طالبان

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