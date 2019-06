اللحظات الأخيرة لهليكوبتر مانهاتن قبل اصطدامها بأحد المباني (فيديو)

القاهرة - مصراوي

نشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، للحظات ما قبل اصطدام الطائرة الهليكوبتر بمبنى في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، واشتعال النيران بها.

وتظهر الهليكوبتر في الفيديو، وهي تطير بشكل غير متزن، في طريقها نحو المنطقة السكنية في مانهاتن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم اطلاعه على حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك.

ووجه ترامب، في تغريدة عبر تويتر، الشكر للمسعفين الأوائل الذين تواجدوا في المنطقة، وقال: "عمل رائع يقوم به المسعفون الأوائل المتواجدين حاليًا هناك.

وقال: "الإدارة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد في حال احتياجكم لأي شيء".

وأعلنت إدارة الإطفاء في ولاية نيويورك الأمريكية، سيطرتها على الحريق الناجم عن تحطم طائرة هليكوبتر بسطح أحد المباني في مدينة مانهاتن.

وكتبت إدارة الإطفاء عبر تويتر: "تم السيطرة على الحريق. توجد ضحية واحدة فقط حتى الآن".

قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، قد يشمل ضحايا.

وتابع كومو، في تعليق للصحفيين، أن الأشخاص المتواجدين داخل المبنى شعروا وكأنه يهتز.

وأشار كومو، إلى أن التفسير الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى. لا يوجد تفسير آخر.

وشهدت منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، ارتطام مروحية بأحد المباني.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على المبنى.

MORE VIDEO: eyewitness Wendy Slater tells @PIX11News the chopper dissapeared into the clouds - before crash landing on a Roof in Times Square. Pilot has died. pic.twitter.com/JphzXg3bk2