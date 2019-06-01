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    السبسي في القمة الإسلامية: التطرف والإرهاب يستنزفان موارد بلادنا

    12:40 ص السبت 01 يونيو 2019
    السبسي في القمة الإسلامية: التطرف والإرهاب يستنزفان موارد بلادنا

    الرئيس الباجي قايد السبسي

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن تسوية القضايا في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والنزاع في ليبيا وسوريا، تمثل عاملًا أساسيًا لتوطيد الأمن والسلم الدوليين وخدمة قضايا العالم الإسلامي، وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

    وتابع السبسي، في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة، أن التطرف والإرهاب يستنزفان موارد بلادنا.

    وأشار السبسي، إلى أن تونس تعمل جاهدة على مواصلة الإسهام في توثيق علاقات التعاون والتنسيق بين البلاد العربية والإسلامية، بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم جهودنا في مكافحة الإرهاب.

    وأوضح السبسي، أن الدول الإسلامية مطالبة بتبني موقف واحد متماسك لمواجهة التحديات في المنطقة.

    الباجي قايد السبسي تونس القمة الإسلامية الإرهاب القضية الفلسطينية
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