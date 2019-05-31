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    مقتل 4 وإصابة 3 أفغان في انفجار سيارة مفخخة شرق كابول

    09:09 ص الجمعة 31 مايو 2019
    مقتل 4 وإصابة 3 أفغان في انفجار سيارة مفخخة شرق كابول

    أرشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية في منطقة "قابل باي" شرقي العاصمة كابول صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.

    وقال نصرت راحمي المتحدث باسم وزارة العدل الأفغانية - في تصريح نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- " 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة شرقي العاصمة كابول".

    وتشير التقارير الأولية إلى أنه أصيب أيضا أربعة من القوات الأمريكية بالانفجار المذكور.

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