مقتل 4 وإصابة 3 أفغان في انفجار سيارة مفخخة شرق كابول

كابول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية في منطقة "قابل باي" شرقي العاصمة كابول صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.

وقال نصرت راحمي المتحدث باسم وزارة العدل الأفغانية - في تصريح نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- " 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة شرقي العاصمة كابول".

وتشير التقارير الأولية إلى أنه أصيب أيضا أربعة من القوات الأمريكية بالانفجار المذكور.