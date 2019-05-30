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    الشركة المالكة لسفينة تعرضت لحادث في المجر: نتعاون مع سلطات التحقيق

    02:15 م الخميس 30 مايو 2019
    الشركة المالكة لسفينة تعرضت لحادث في المجر: نتعاون مع سلطات التحقيق

    شركة فيكينج

    بلجراد - (د ب أ):

    أصدرت شركة فيكينج المالكة لسفينة سيجين بيانا اليوم الخميس عقب اصطدام سفينتها بباخرة سياحية في بوادبس، وقالت فيه إنها تتعاون مع المحققين.

    وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان مكتوب "لم تقع إصابات بين طاقم عمل وركاب السفينة. نحن نتعاون مع السلطات حسبما هو مطلوب".

    ويشار إلى أن شركة فيكينج مقرها في سويسرا، وتم تأسيسها عام 1997، وتنظم حاليا رحلات بحرية في الأنهار والمحيطات.

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