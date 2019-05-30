مادورو: أرغب في اتفاق سلام مع المعارضة

واشنطن/كاراكاس - (د ب أ):

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يرغب في إبرام اتفاق سلام مع المعارضة.

وأضاف مادورو في كلمة متلفزة أن وزير خارجيته خورخي أريازا ووزير الإعلام خورخي رودريجز شاركا في محادثات مع المعارضة في النرويج، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وتابع: "كنا نتفاوض سرا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ونحن نجلس في النرويج، وأريد اتفاق سلام في فنزويلا، أنا بالطبع أريد ذلك".

تأتي تصريحات مادورو بينما أعلنت المعارضة الفنزويلية أمس الأربعاء فشلها في التوصل لاتفاق مع ممثلي الحكومة في المحادثات التي توسطت فيها النرويج.

وجاء في بيان صدر عن المعارضة: "انتهى هذا الاجتماع بدون اتفاق".

وأضاف: "شددنا على أن تكون الوساطة مفيدة لفنزويلا حيثما كانت هناك عناصر تجعل من الممكن التحرك نحو حل حقيقي".

وذكر البيان أن المعارضة تمسكت بمطالبها فيما يتعلق باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة.

وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء أن ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية اجتمعوا في أوسلو وناقشوا "القضايا السياسية والاقتصادية والانتخابية".

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين "أظهرا استعدادهما للمضي قدما في البحث عن حل دستوري متفق عليه".

يشار إلى فنزويلا شهدت أزمة اقتصادية وسياسية هائلة في عهد الرئيس مادورو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات قاطعتها معظم تيارات المعارضة قبل عام.

ودفعت الحالة المزرية أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي إلى مغادرة البلاد وسط ارتفاع شديد في مستوى التضخم ونقص السلع.