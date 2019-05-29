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    الانتقالي السوداني: عسكري "مخمور" قتل مواطنة بالخطأ

    08:06 م الأربعاء 29 مايو 2019
    الانتقالي السوداني: عسكري "مخمور" قتل مواطنة بالخطأ

    احتجاجات السودان

    القاهرة- مصراوي:

    أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن أحد الأفراد يتبع لواء الدفاع والخدمات كان في حالة سكر، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، بشكل عشوائي، خلال مشاجرة بين أفراد الجيش ومواطنين بشارع النيل.

    وبحسب البيان الصحفي لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، فإن إطلاق النار العشوائي أصاب مواطنة تدعى ميادة جون"، ما أسفر عن مقتلها على الفور.

    وأكدت القوات المسلحة أن الحادث فردي ومعزول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين.

    ويشهد السودان حاليًا اعتصامًا عامًا، للاحتجاج ضد عدم تسليم المجلس العسكري السلطة إلى مجلس انتقالي مدني.

    فيما أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه على استعداد لنقل السلطات "على الفور" حال تقدم "شخص كفء" لتلك المهمة.

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