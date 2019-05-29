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الداخلية التونسية: توقيف 9 آفارقة حاولوا الهجرة غير الشرعية

04:52 م الأربعاء 29 مايو 2019
الداخلية التونسية: توقيف 9 آفارقة حاولوا الهجرة غير الشرعية

وزارة الداخلية التونسية

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، عن ضبط 9 أفارقة كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات اجتياز الحدود خلسة، في صفاقس.

وأوضحت الداخلية التونسية - في بيان اليوم - أن دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بالحزق بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، تمكنت من ضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة على مستوى سواحل الجهة، وبالتحري معهم، اعترف هؤلاء الأشخاص بأنهم حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجهة.

وقد أذنت النيابة العمومية بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة، لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وزارة الداخلية التونسية الهجرة غير الشرعية تونس

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