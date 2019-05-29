ماليزيا: لا تأثير لإدراجنا على القائمة الأمريكية لمراقبة "المتلاعبين في العملة"

كوالالمبور/واشنطن - (د ب أ):

قلل البنك المركزي الماليزي من أهمية إدراج الولايات المتحدة ماليزيا على قائمة مراقبة "المتلاعبين بالعملة" ، قائلا إنه ليست هناك تداعيات على اقتصاد البلاد جراء ذلك.

وأضاف البنك في بيان نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج: "تدعم ماليزيا التجارة الحرة والنزيهة ولا تمارس أي ممارسات غير عادلة بشأن العملة".

وأشار إلى أن أي تدخل في سوق العملات يقتصر على ضمان تنظيم السوق وتجنب التقلب المفرط.

وأوضح البيان أن فائض الحساب الجاري في ماليزيا هو "انعكاس للطبيعة المتنوعة" لاقتصادها.