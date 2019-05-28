حريق ثان في غابة قرب حدود إسرائيل مع غزة جراء اطلاق بالونات حارقة

تل أبيب- (د ب أ):

اندلع حريق ثان اليوم الثلاثاء، في غابة قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة جراء اطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" ان فرق أطفاء واطقما من الجيش الإسرائيلي موجودة في موقع الحريق.

ولم تشر الصحيفة إلى حجم الحريق.

كان حريق قد اندلع امس الاثنين في غابة بئيري الواقعة في إحدى المجتمعات المحلية المحاذية لحدود قطاع غزة، وذلك نتيجة لإطلاق إحدى البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات في حدود القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

ويستخدم الفلسطينيون هذه الوسائل في إطار مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس 2018.