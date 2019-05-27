وزارة الخارجية تؤكد حرص مصر على تعزيز العمل الأفريقي المشترك

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزارة الخارجية حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، وامتد على حفل إفطار رمضاني أقامه وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشار، خلال الاجتماع، إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سويًا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعًا.

كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أن المسئولية الجماعية للدول الأفريقية الشقيقة تقتضي صياغة مستقبل أفضل لشعوب القارة، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المرأة والشباب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض مُجمّل الفعاليات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وحرص الوزير شكري على الاستماع إلى السفراء الحضور وتبادل الآراء والرد على الاستفسارات، حيث تم التطرُّق، خلال النقاش مع وزير الخارجية، إلى العديد من المسائل والقضايا التي تهم القارة الأفريقية وما يتصل بالعمل من أجل تعزيز الروابط ودعم العمل الأفريقي المشترك.

من جانبه ، أشار سفير الكاميرون محمدو لابارنج، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة، إلى حرص السفراء الأفارقة بالقاهرة على لعب دور نشط والمساهمة في كل ما يدفع قدماً بأنشطة الاتحاد الأفريقي.

كما قدّم الشكر لما تقدمه مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالعمل الأفريقي، مشيرًا إلى مجهودات وزارة الخارجية والمؤسسات المصرية بغية تقديم العون وتيسير عمل السفارات الأفريقية بالقاهرة.

ويأتي الاجتماع بالتزامُن مع الفعاليات الاحتفالية بيوم أفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية الشقيقة المعتمدة في القاهرة.