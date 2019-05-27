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    قوى الحرية والتغيير بالسودان تهدد "العسكري": قد نلجأ إلى العصيان المدني

    09:48 م الإثنين 27 مايو 2019
    قوى الحرية والتغيير بالسودان تهدد "العسكري": قد نلجأ إلى العصيان المدني

    احتجاجات السودان

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الإثنين، إن الدعوة للإضراب في البلاد قد تتحول إلى عصيان مدني حال أصر المجلس العسكري الانتقالي على مواقفه.

    وأضاف متحدث باسم القوى في مؤتمر صحفي أن المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير قبلت بمجلس سيادي برئاسة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضه المجلس العسكري.

    وتابع الحديث بأن "أي حديث عن انتخابات في السودان غير مقبول"، وأكد على حرص قوى الحرية والتغيير على وجود قوى سودانية أخرى في إدارة المرحلة الانتقالية "شرط عدم مشاركتها في النظام السابق".

    وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير بعد مظاهرات على مدار أكثر من 4 أشهر طالبت برحيل النظام ورموزه.

    احتجاجات السودان السودان عمر البشير عزل البشير

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