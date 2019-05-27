  • عاجل:منصة "Watch iT" تحصل على الحقوق الرقمية للدوري المصري لمدة 4 سنوات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    سانا: مقتل ضابط سوري بعد عدوان إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا

    09:05 م الإثنين 27 مايو 2019
    سانا: مقتل ضابط سوري بعد عدوان إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا

    الاحتلال الإسرائيلي - صورة ارشيفية

    مصراوي – وكالات:

    قال مصدر عسكري سوري، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية السورية بريف القنيطرة ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر.

    وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا صاروخي على منطقة تل الشعار بمحافظة القنيطرة السورية المحاذية لمنطقة الجولان المحتلة، والتي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها مؤخرًا وسط اعتراض دولي.

    وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الهجوم جاء بعد "رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد".

    وأشار البيان أن القذائف السورية سقطت داخل الأراضي السورية ولم تصب الطائرة الإسرائيلية.

    ومن جانبها كانت وكالات محلية إسرائيلية ذكرت أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تم إسقاطها فوق الجولان بواسطة المضادات السورية.

    الاحتلال الإسرائيلي سوريا جريمة قتل ريف القنيطرة صاروخ

    الخبر التالى:

    رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني ترشح نفسها لانتخابات مبكرة داخل الكتلة البرلمانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان