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    حبس مغرد كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى الإمارات

    03:23 م الإثنين 27 مايو 2019
    حبس مغرد كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى الإمارات

    حبس

    الكويت - (د ب أ):

    قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الاثنين بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وعاقبت المحكمة المغرد مساعد المسيليم بالغرامة 10 آلاف دينار.

    كان المسيليم قد سجن في عام 2016 للإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في فيديو مصور تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

    كما اتهم أيضا بالإساءة الى السعودية عبر تغريدة له عن وفاة الملك عبدالله ابن عبدالعزيز.

    حبس تهمة الإساءة إلى الإمارات محكمة الجنايات في الكويت

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