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    السلطات التركية تضبط 97 مهاجرا غير نظامي داخل مقطورة غربي البلاد

    03:21 م الإثنين 27 مايو 2019
    السلطات التركية تضبط 97 مهاجرا غير نظامي داخل مقطورة غربي البلاد

    السلطات التركية

    اسطنبول - (د ب أ):

    أعلنت السلطات التركية ضبط 97 مهاجرا غير نظامي داخل مقطورة شاحنة في ولاية إزمير غربي البلاد اليوم الاثنين.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن عناصر مديرية أمن إزمير داهمت الشاحنة بعد تلقيها إخبارا حول وجود مهاجرين في مقطورتها.

    وضبطت قوات الأمن داخل المقطورة، المتجهة نحو منطقة تششمه، زورقين مطاطيين ومحركين و40 ليترا من مادة البنزين، إلى جانب المهاجرين.

    ومع التحقيقات الأولية مع المهاجرين، تبين أن معظمهم يحملون الجنسية السورية.

    وتم اقتياد المهاجرين إلى دائرة الهجرة عقب استكمال الإجراءات القانونية في مديرية أمن إزمير.

    يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

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