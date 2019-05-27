ترامب يخفف لهجته حيال إيران ويؤكد "احترامه" لكوريا الشمالية

واشنطن - (أ ف ب):

بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة بين رياضة الغولف والسومو، انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القضايا الجدية في طوكيو، الاثنين، حيث أكد "احترامه" لكوريا الشمالية وخفف من لهجته حيال إيران.

وصرح ترامب الإثنين أنّ هناك "احتراماً كبيراً" متبادلاً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، متوقعاً حصول "كثير من الأشياء الجيّدة" على الرغم من التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونجيانج.

وقال ترامب في مستهل قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنّ "الكثير من الأشياء الجيدة ستحصل مع كوريا الشمالية (...) قطعنا شوطا كبيرا".

وأضاف "تمّ إرساء احترام جيّد، ربّما احترام كبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، ملمحا بذلك إلى القمتين اللتين عقدهما مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو 2018 وفي هانوي في فبراير الماضي.

وكانت كوريا الشمالية قامت بتجربتين لأسلحة قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع، في أول اختبارات من هذا النوع منذ أكثر من عام.

لكن ترامب أكد، أمس الأحد، أنه لا يزال يثق بكيم جونج أون رغم توقف المحادثات النووية واختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة. وقال "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافا لي أنا". وأضاف "أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".

ويؤكد آبي باستمرار على الخطر الذي تمثله هذه الصواريخ القصيرة المدى على اليابان القريبة جدا.

وفي الشق الكوري الشمالي، يلتقي ترامب وآبي بعد ظهر الاثنين عائلات يابانيين خطفوا في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي من قبل بيونجيانج بهدف تأهيلهم ليصبحوا جواسيس كوريين شماليين.

وطلب آبي الذي ترتدي هذه القضية أهمية كبيرة له في السياسة الداخلية، من ترامب في الماضي مناقشة هذه القضية مع كيم جونج أون. وعبر رئيس الوزراء الياباني مرارا عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي.

لقاء إمبراطوري

تبنى ترامب لهجة تصالحية حيال إيران أيضا، وتحدث عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب "أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو" أن آبي -الذي يفكر في زيارة إيران-"على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين"، مؤكدا أن "لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

وقبل ذلك، التقى ترامب ناروهيتو وأصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يجتمع بإمبراطور اليابان الجديد الذي اعتلى عرش البلاد مطلع مايو خلفا لوالده الإمبراطور اكيهيتو.

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا.

وقال ترامب "منذ أكثر من مئتي عام لم يقع حدث من هذا النوع في تاريخ اليابان. إنه شرف كبير لي". وسيحضر ترامب مساء الاثنين مأدبة عشاء امبراطورية على شرفه.

"خلل هائل في الميزان التجاري"

بدأ الرئيس الأمريكي محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني الذي يأمل في إرضاء شريكه في المفاوضات التجارية الجارية.

وعبر الرئيس الأمريكي مجددا، الاثنين، عن أسفه "للخلل الهائل في الميزان التجاري" بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واليابان التي تحتل المرتبة الثالثة.

وأكد أن العلاقات بين البلدين "لم تكن يوما جيدة إلى هذا الحد (...) وأنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل خلال بعض الوقت". وتحدث عن صدور إعلانات "في أغسطس" على الأرجح.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في تغريدة الأحد أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيرا" في محادثتهما التجارية، لكن "الجزء الأساسي" من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته "تقدمنا كثيرا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان". وأضاف أن "الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدا". لكنه أكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقاما كبيرة"، ملمحا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان ترامب وآبي عززا "صداقتهما" بمباراة للغولف قبل أن يحضرا المباراة النهائية لدور السومو في طوكيو.

وسلم ترامب رسميا "الكاس الرئاسية" التي تزن حوالي ثلاثين كيلوغراما ويبلغ ارتفاعها 1,4 متر إلى الفائز الياباني اسانوياما، وسط هتافات حشد متحمس.