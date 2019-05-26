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زعيم المعارضة الفنزويلي يوفد مندوبين للقاء ممثلي الرئيس مادورو في النرويج

09:48 ص الأحد 26 مايو 2019
زعيم المعارضة الفنزويلي يوفد مندوبين للقاء ممثلي الرئيس مادورو في النرويج

خوان جوايدو

كراكاس- أ ش أ

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الأحد، إيفاد مندوبين إلى العاصمة النرويجية أوسلو للقاء ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا.

وقال جوايدو - في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إن ممثليه سيجتمعون مع ممثلي كل من الحكومة النرويجية والرئيس مادورو".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية النرويجية أمس أن ممثلين عن معسكري مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعرب يوم الجمعة الماضي عن ترحيبه ببدء المحادثات مع المعارضة في أوسلو، موجهاً الشكر للنرويج لدورها كوسيط.

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خوان جوايدو المعارضة الفنزويلية النرويج نيكولاس مادورو

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