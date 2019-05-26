"روسيا اليوم": معارك ضارية تدور بالعاصمة الليبية بين الجيش وميليشيا مسلحة

طرابلس (أ ش أ)

ذكرت قناة (روسيا اليوم) السبت، نقلا عن شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، أن قتالا ضاريا اندلع في العاصمة بين الجيش الوطني الليبي ومليشيا مسلحة، وذلك مع بدء قوات الجيش محاولة جديدة للتقدم إلى داخل المدينة.

وقال سكان في طرابلس إن الجيش الوطني قام بمحاولة جديدة للتقدم على طريق يمتد من المطار السابق، الذي يقع بضاحية جنوبية، إلى وسط المدينة.