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    كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح

    06:48 م السبت 25 مايو 2019
    كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح

    كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح

    بيونج يانج - (أ ش أ):

    أكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية استلام بيونج يانج، اليوم السبت، مساعدات من القمح الروسي.

    وأفادت الوكالة أن كميات من القمح، تبرعت بها روسيا من خلال برنامج الغذاء العالمي، وصلت إلى كوريا الشمالية.

    وفي فبراير الماضي، قالت روسيا إنها تفكر في تزويد كوريا الشمالية بـ 50 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية بناء على طلب بيونج يانج، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

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    بيونج يانج كوريا الشمالية القمح روسيا

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