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    الرئيس الجزائري المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز"

    06:47 م السبت 25 مايو 2019
    الرئيس الجزائري المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز"

    عبد القادر بن صالح

    الجزائر - (أ ش أ):

    أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، قرارا بتعيين سليم رباحي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزيون خلفا للطفي شريط.

    وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الرئيس بن صالح قرر أيضا تعيين كل من بولخراس شاهو رئيسا لشركة (سونلغاز) الحكومية للغاز، وزوينة عبد الرزاق مديرة لسلطة ضبط السمعي البصري، وحمايدية منير رئيسا للوكالة الوطنية للإتصال والنشر (ANEP).

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    عبد القادر بن صالح الجزائر شركة سونلغاز زوينة عبد الرزاق

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