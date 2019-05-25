الرئيس الجزائري المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز"

الجزائر - (أ ش أ):

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، قرارا بتعيين سليم رباحي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزيون خلفا للطفي شريط.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الرئيس بن صالح قرر أيضا تعيين كل من بولخراس شاهو رئيسا لشركة (سونلغاز) الحكومية للغاز، وزوينة عبد الرزاق مديرة لسلطة ضبط السمعي البصري، وحمايدية منير رئيسا للوكالة الوطنية للإتصال والنشر (ANEP).