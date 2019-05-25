"هآرتس": قطر ثالث دولة عربية ستحضر "ورشة السلام" في البحرين

كتب - محمد عطايا:

علمت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن دولة قطر تنوي حضور الورشة الاقتصادية الدولية، المقرر عقدها في البحرين، خلال يونيو المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، وبخاصة فلسطين.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر مشارك في تنظيم الورشة الاقتصادية، أن قطر هي الدولة الثالثة التي تؤكد مشاركتها بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، منذ أيام، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

تستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الجزء الأول من "صفقة القرن"، وذلك وفقًا لبيان البيت الأبيض.

فيما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيان في وقت باكر من السبت، قالت فيه: "لن تدخر قطر أي جهد للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة العربية ككل، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة ومصالح الشعب العربي العليا بما في ذلك الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقالت قطر في بيانها: "تابعت دولة قطر دعوة الولايات المتحدة الامريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان.. ترى دولة قطر أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجحة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وجاء الإعلان القطري، بعد أيام فقط من إعلان السلطة الفلسطينية رسمياً أنها مقاطعتها للورشة الاقتصادية، داعية الدول العربية الأخرى إلى التوقف عن دعمه.

وسيرأس رسميا وزير الخزانة ستيف منوشين، الوفد الأمريكي الذي يضم مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط جاسون جرينبلات وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والسفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان.

وبحسب "هآرتس"، من المتوقع أيضا أن يمثل معظم الوفود من الدول الأخرى، وزراء المالية أو الاقتصاد.