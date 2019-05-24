ترامب يستأنف على حكم تسليم بيانات حساباته المصرفية لدى "دويتشه بنك" للكونجرس

واشنطن - (د ب أ):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد أسرته استئنافا ضد الحكم القضائي الذي يسمح لبنكي "دويتشه بنك" الألماني و"كابيتال وان" تقديم المعلومات التي يطلبها الكونجرس عن الحسابات المصرفية للرئيس الأمريكي وأفراد أسرته.

وقدم محامو أسرة ترامب طلب الاستئناف اليوم الجمعة بعد أن أصدر أحد قضاة نيويورك يوم الأربعاء الماضي حكما يتيح للبنوك الاستجابة لطلب الكونجرس، في الوقت الذي يطالب فيه الديمقراطيون في الكونجرس بالكشف عن الوثائق الخاصة بالنشاط الاقتصادي للرئيس الأمريكي قبل وصوله إلى الرئاسة.

وأصبح "دويتشه بنك" واحد من أبرز البنوك المرتبطة بمنح القروض للرئيس الأمريكي الذي بنى شهرته وثروته من خلال الاستثمار العقاري.

كان ترامب قد تلقى خلال الأسبوع الحالي ثاني حكم قضائي ضده، في نزاعه مع لجان الكونجرس بعد حكم يقضي بحصول الكونجرس على سجلات ترامب لدى شركة "مازارس يو.إس.أيه" للخدمات المالية. ولم تسلم الشركة هذه السجلات حتى الآن، انتظار لحكم المحكمة بشأن الاستئناف على هذا الحكم في يوليو المقبل.