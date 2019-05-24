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    الداخلية العراقية تعلن اعتقال عنصر من "داعش" في أيسر الموصل

    06:25 م الجمعة 24 مايو 2019
    الداخلية العراقية تعلن اعتقال عنصر من "داعش" في أيسر الموصل

    الشرطة العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الجمعة، إعتقال عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى.

    ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الوزارة في بيان قولها إن :"فوج طواريء الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

    وأضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليه في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

    يشار الى ان القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من العناصر الإرهابية في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وزارة الداخلية العراقية بغداد داعش الموصل الإرهاب

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