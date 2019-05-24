موسكو: روايات واشنطن حول استخدام الكيمائي في إدلب غطاء لتحركات الإرهابيين

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن روايات وزارة الخارجية الأمريكية، حول استخدام الأسلحة الكيمائية في مدينة إدلب السورية، يعد غطاءً لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

لوحت روسيا، الخميس، بتطبيق "سيناريو حلب" في إدلب عبر تكثيف القصف، تمهيداً لعملية برية واسعة لدعم قوات النظام السوري بالتوغل في آخر معاقل المعارضة شمال غربي البلاد، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وبدأت موسكو، بحسب الصحيفة، حملة إعلامية واسعة لتشجيع المدنيين في إدلب على مغادرة المدينة على خلفية التحضيرات لتوسيع نطاق العمليات العسكرية وسط زيادة نزوح المدنيين باتجاه حدود تركيا بسبب القصف.