بالفيديو.. حرارة الجو تُشعل النيران في إسرائيل

كتبت – إيمان محمود:

استيقظ سُكّان الأراضي المُحتلة من إسرائيليين وعرب على حرائق واسعة، نشبت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، في مختلف أنحاء المناطق الإسرائيلية ومستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الحرائق اندلعت بسبب الأجواء الحارة ونتيجة عوامل أخرى متأثرةً بدرجة الحرارة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن حرائق كبيرة شبت في منطقة بيت شيمش بالقدس، إلى جانب حريق كبير جدًا في مستوطنة بيت حجاي قرب الخليل. مشيرةً إلى أنه تم إخلاء عشرات المنازل للمستوطنين من تلك المستوطنة.

كما أصيبت مسنة عربية من بدو النقب جراء حريق في منزلها بمنطقة رهط.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية أجلت عشرات العائلات من منازلها في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى يوم الجمعة.

وحسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصدر لها فإن الحرائق اندلعت فيما وصلت الحرارة إلى مستويات عليا، وبلغت 38 درجة في تل أبيب، و40 درجة في شمال حيفا، أما في عسقلان فوصلت إلى 43 درجة.

وأوضح المصدر أن 30 عائلة على الأقل جرى إجلاؤها، فيما تم إغلاق عدد من الطرق جراء الحرائق التي بذل عمال الإطفاء جهدا كبيرا للسيطرة عليها.

واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات لإلقاء الماء من الأعلى، بهدف احتواء الحرائق التي أدت إلى إغلاق جسر على مقربة من القدس المحتلة، ما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف في المنطقة.

وابتداء من السبت، ستهبط الحرارة بشكل ملحوظ في المنطقة، وترجح هيئة الأرصاد المحلية أن تنخفض بما يتراوح بين 10 و13 درجة.