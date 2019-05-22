رئيس برلمان أوكرانيا: قرار حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة غير دستوري

كييف - (د ب أ):

أدان رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي ، بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات عامة مبكرة وقال إن القرار "غير دستوري".

وقال باروبي أمام البرلمان: "اعتقد أن المرسوم بحل البرلمان يتعارض مع الدستور." ويعتزم أعضاء البرلمان اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار.

وكان زيلينسكي وقع امس الثلاثاء مرسوما بحل البرلمان و إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 21 يوليو المقبل.

وقال الرئيس إنه يملك صلاحية حل البرلمان لأن المجلس يفتقر بشكل فعلي لائتلاف حاكم منذ عام 2016.

ورفض باروبي ذلك وقال: "أعلن الائتلاف حل نفسه من فوق هذا المنبر الإسبوع الماضي ... نحن الآن في إطار عملية دستورية لتشكيل ائتلاف".

وأكد: "سأواصل خدمة هذه المنصة كما فعلت دوما... وبشكل حصري في إطار السلطة القانونية".