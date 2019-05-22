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    رئيس برلمان أوكرانيا: قرار حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة غير دستوري

    08:55 م الأربعاء 22 مايو 2019
    رئيس برلمان أوكرانيا: قرار حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة غير دستوري

    البرلمان الأوكراني

    كييف - (د ب أ):

    أدان رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي ، بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات عامة مبكرة وقال إن القرار "غير دستوري".

    وقال باروبي أمام البرلمان: "اعتقد أن المرسوم بحل البرلمان يتعارض مع الدستور." ويعتزم أعضاء البرلمان اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار.

    وكان زيلينسكي وقع امس الثلاثاء مرسوما بحل البرلمان و إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 21 يوليو المقبل.

    وقال الرئيس إنه يملك صلاحية حل البرلمان لأن المجلس يفتقر بشكل فعلي لائتلاف حاكم منذ عام 2016.

    ورفض باروبي ذلك وقال: "أعلن الائتلاف حل نفسه من فوق هذا المنبر الإسبوع الماضي ... نحن الآن في إطار عملية دستورية لتشكيل ائتلاف".

    وأكد: "سأواصل خدمة هذه المنصة كما فعلت دوما... وبشكل حصري في إطار السلطة القانونية".

    البرلمان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا كييف

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