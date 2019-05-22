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    برلمان جنوب إفريقيا ينتخب سيريل رامافوسا رسميا رئيسا للبلاد

    06:51 م الأربعاء 22 مايو 2019
    برلمان جنوب إفريقيا ينتخب سيريل رامافوسا رسميا رئيسا للبلاد

    برلمان جنوب إفريقيا

    كيب تاون -(د ب أ):

    انتخب برلمان جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء الرئيس سيريل رامافوسا رسميا لولاية جديدة.

    ومنح أعضاء البرلمان للرئيس (66 عامًا) التفويض الرسمي خلال انتخابات بالجمعية الوطنية، المسؤولة عن اختيار الرئيس في جنوب إفريقيا.

    وقوبل الانتخاب الذي جاء بالاجماع بحفاوة بالغة وتصفيق حار من جميع أعضاء البرلمان وهتافات من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، حسبما قالت وكالة الأنباء الجنوب إفريقية.

    وجاء انتخاب رامافوسا بعد فوز حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات التي جرت في 8 مايو وحصوله على نسبة 5ر57 بالمئة من الأصوات.

    وتعهد رامافوسا بـ"فجر جديد" للبلاد منذ توليه السلطة من الرئيس السابق جاكوب زوما الذي استقال في شباط/فبراير 2018 نتيجة لضغوط مكثفة بسبب فضائح الفساد.

    برلمان جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا جنوب إفريقيا
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