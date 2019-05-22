مقتل شخص وإصابة 10 في انفجار سيارة مفخخة في الصومال

مقديشو - (د ب أ):

قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب عشرة آخرون في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من النصب التذكاري بمنطقة دالجير، في العاصمة الصومالية مقديشو، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية نقلا عن الشرطة وشهود عيان.

وأشارت الإذاعة إلى أن قائمة المصابين تضم نائب في البرلمان الصومالي، تعرض لإصابات طفيفة.

وأعلنت جماعة "الشباب" المعروفة بأنها تنفذ هجمات ضد الحكومة الصومالية بالأساس في العاصمة مقديشو، مسؤوليتها عن الانفجار.