فصائل معارضة سورية تعلن سيطرتها على أغلب بلدة كفرنبودة في ريف حماة
دمشق - (د ب أ):
أعلنت فصائل من المعارضة السورية مساء الثلاثاء، سيطرتها على أغلب مناطق بلدة كفرنبودة في ريف حماة بعد ساعات من بدء معركة مع القوات الحكومية التي سيطرت على البلدة قبل أسبوعين .
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يعرف بالجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"استعادت فصائل المعارضة أغلب بلدة كفرنبودة وتجري الآن المعارك حالياً في الحي الغربي ووسط البلدة بعد تكبد القوات الحكومية خسائر كبيرة" ، وأضاف أن "أكثر من 50 عنصراً من القوات الحكومية والمجموعات الموالية لهم قتلوا، كما تم أسر عدد كبير منهم ، وسط قصف صاروخ ومدفعي عنيف على البلدة ، واغتنام دبابتين وسيارة مزودة برشاش".
وقال:"حسب مجريات المعركة وتقدم المقاتلين مسألة السيطرة على البلدة تتم خلال الساعات القادمة".
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